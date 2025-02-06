Захищаючи Україну, загинув працівник тернопільських парків Петро Бакалець

Тернопільська громада знову у скорботі.

4 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Замостя Курської області, героїчно загинув Петро Сергійович Бакалець (25 червня 1992 р.н.).

32-річний Захисник України працював у КП «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя», де з 11 квітня 2019 року обіймав посаду робітника з благоустрою в парку Національного відродження. У січні 2023 року він став до лав Збройних сил України, відгукнувшись на поклик захищати рідну землю.

Віддавши своє життя за Батьківщину, Петро загинув під час мінометного обстрілу з боку окупантів.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав та поважав Петра Бакальця.

Світла пам’ять і вічна шана Захиснику!

Герої не вмирають!