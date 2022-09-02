Поліціянти нагадують громадянам про зміну в організації дорожнього руху

Від 1-го вересня, на перехресті вулиць Івана Мазепи — Дружби — Чумацької організовано рух по колу. Відтепер, на даному перехресті перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Про наближення до перехрестя з кільцевим рухом водіїв інформуватимуть відповідні дорожні знаки та дорожня розмітка. На місці працюють патрульні поліцейські, щоб, за потреби, здійснити регулювання дорожнього руху чи роз’яснити водіям, як правильно та безпечно проїхати перехрестя. Будьте уважні та слідкуйте за дорожньою обстановкою.