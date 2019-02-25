ТОП-5 порад від молодих підприємців Галицька партія пропонує можливості для молоді

У Заліщиках Українська Галицька Партія організувала захід “Почни власну справу: майстер-клас від практиків!”. Своїм досвідом у галузі бізнесу поділилися молоді підприємці.

Вони розповіли про можливості та відповіли на запитання аудиторії. Спілкувалися про молодіжні ініціативи, платформи та проекти, обміни досвідом і стажування. Тепер учасники заходу “Почни власну справу!” знають, як від ідеї дійти до фінального результату і як започаткувати власну справу без стартового капіталу.

Леся Голик, молодіжний мер Тернополя, Маркіян Юринець, ІТ-практик, та Роман Репко, зачинатель равликового бізнесу, дали конкретні поради для молоді, як не загубити себе у цьому світі та успішно робити власний бізнес.

Ми зреферували кілька порад для молодих ініціативних людей:

- Найкращий спосіб почати - просто почніть! Якщо у вас є ідея та бажання, то не варто зволікати і надто довго зважувати всі “за” і “проти”. Ризикнувши, можна отримати більше, аніж чекаючи доброї нагоди.

- Вчіться. Зараз є багато якісної освіти, де спочатку говорять про цінності, а потім про навчальні предмети. Окрім того, у мережі Інтернет є багато навчальних програм від викладачів провідних університетів світу.

- Гроші - це не першочергова проблема для започаткування власної справи. Якщо у вас є достатньо мотивації, то знайдуться люди, які готові вкласти гроші у ваш бізнес.

- Використовуйте правило 20 хвилин! Це означає, що потрібно працювати систематично, щодня задля досягнення результату.

- Перестаньте боятися! Щоб досягти успіху, треба здолати свій страх.

Подібні зустрічі з молоддю Українська Галицька Партія вже провела у Радехові і Миколаєві. Форум малого та середнього бізнесу в Івано-Франківську відвідало понад 90 осіб, а Форум активної молоді у Львові – 250.

“Для активної молоді ми нещодавно започаткували Молодіжну платформу. Тепер в колі однодумців молодь має можливість пройти стажування і здобути реальний досвід, реалізовувати власні ідеї та проекти, дізнатись про інструменти участі громадян у прийнятті рішень, зробити перший крок у творенні нової якісної політики”, - коментує Ірина Яремчук, заступниця голови Політради Української Галицької Партії.

Загалом за минулий рік політсила нового зразка організувала 260 подій у сфері освіти, бізнесу, економіки, медицини, системи влади, місцевого самоврядування.

Повідомляє «TeNews»