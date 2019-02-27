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5 пропозицій, які змінять економіку країни

DSCF2745Про податки українці говорити не люблять. Складна тема. Тому ми говоримо про безкоштовну освіту, медицину, про пенсії, не розуміючи, що за все, насправді, платимо ми самі – зі своїх податків. Відтак цікавитися, як же ж ними розпоряджається держава, місцева влада, – наша справа.

Саме тому Українська Галицька Партія організовує по різних містах відкриті дискусії “Податки, що працюють. Як це зробити?”. Така ж відбулася у Тернополі.

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«Експерти Галицької партії докорінно проаналізували податкову систему і запропонувати певні рішення, як її реформувати. Українська Галицька Партія залучила таких фахівців та запропонувала конкретні рішення, які мають силу змінити економіку», - коментує Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації УГП.

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Втілити всього лише 5 новацій, які повністю перезавантажать податкову систему, цілком реально. Що це за пропозиції?

Зміна № 1. Платити податок на доходи фізичних осіб там, де живеш

Як має бути? Податки на доходи фізичних осіб мають залишатися там, де люди живуть, де є дороги та школи, якими вони користуються. У світлі реформи децентралізації ПДФО має визначальне значення для наповнення місцевих бюджетів. Від нього залежить добробут маленьких сіл та містечок. Економічні експерти УГП пропонують змінити правила гри – закріпити на законодавчому рівні можливість сплачувати ПДФО за місцем проживання.

Що це дасть? Це будуть додаткові кошти до бюджетів містечок і сіл. Ці гроші можна використати на каналізування, освітлення вулиць, ремонт амбулаторій і ще цілий комплекс насущних проблем.

Зміна № 2. Адмініструвати місцеві податки має місцева влада, а не ДФС

Що ми пропонуємо? Право адмініструвати та контролювати сплату місцевих податків і зборів потрібно надати органам місцевого самоврядування.

Що це дасть? Така зміна може суттєво збільшити надходження до місцевих бюджетів і стати запорукою економічного розвитку територіальних громад. Така модель працює у більшості розвинутих країн світу, зокрема у Польщі.

Зміна 3. ПДВ: зменшити ставку для товарів першої необхідності

Що ми пропонуємо? Україна може просто перейняти досвід ЄС та здешевити товари першої необхідності за рахунок зниження ставки ПДВ для різних груп товарів.

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