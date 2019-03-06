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Тимошенко виграла суд по тарифам. Підвищення цін на газ було незаконним та необґрунтованим

apx3605Визнання Окружним адміністративним судом м. Києва рішення про підвищення цін на газ незаконним підтверджує обґрунтованість претензій Юлії Тимошенко до уряду. Це відкриває шлях до зниження тарифів щонайменше вдвічі.

«Сьогодні ми отримали перший дуже сильний результат у боротьбі за справедливі тарифи. Ми з вами виграли суд в уряду України. І маємо сьогодні рішення, яке доводить: тарифи, ціни на газ, які були встановлені постановою уряду (№ 315 від 2016 року), є необґрунтованими та встановлювались незаконно», – заявила лідер «Батьківщини», перебуваючи на Буковині.

Кандидат у Президенти також звернула увагу на те, що тепер всі ціни, які підвищувались після 2016 року, також є незаконними.

За її словами, якщо вже суд сказав, що ціни на газ незаконні та уряд не мав права їх встановлювати, то в нас відкрита «зелена вулиця» для зниження тарифів. А це означає зниження також майже вдвічі цін на тепло і на гарячу воду, додала вона.

«І це говорить про те, що після перемоги на президентських виборах ми з вами все поправимо», – запевнила Голова партії, вітаючи громадян.

Лідер «Батьківщини» також зазначила, що терпіти насилля над Україною залишилось всього трохи більше місяця, а потім «влада буде змінена, обрано нового президента і справедливість буде поновлена в усіх сферах життя».

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https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-mi-peremogli-sud-viznav-nezakonnim-pidvishhennya-cini-na-gaz/

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