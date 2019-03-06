Тимошенко: ми відродимо українське село

Майбутнє українського АПК – за експортом переробленої, а не сировинної продукції.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в селищі Ярмолинці на Хмельниччині.

«Ми від експорту нашої сировини отримуємо 18 млрд євро. Якщо ми за три роки побудуємо потужну переробку нашого зерна в борошно, корми тощо і продамо готову продукцію, матимемо 180 млрд євро. А це два ВВП країни. Ми стоїмо на золоті!» – звернула увагу лідер «Батьківщини».

Для того щоб аграрний комплекс став на ноги, впевнена кандидат у Президенти України, потрібно запровадити єдиний податок на гектар землі, а решту податків прибрати.

Селяни і фермери також мають отримати можливість брати довгострокові кредити під 3% річних, а не під 22-25%, як є зараз.

Такий підхід передбачений Новим курсом України, який ініціювала та розробила спільно з кращими інтелектуалами країни Юлія Тимошенко.

«Ми маємо покроковий план дій, який втілюватимемо одразу після зміни влади», – наголосила Голова партії.

https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-pidtrimayemo-selyan-vidrodimo-ukra%d1%97nske-selo/