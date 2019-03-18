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У Тернополі працюють над новою концепцію транспортної мережі

IMG 20190207 141757У Тернополі працюють над новою концепцію транспортної мережі.

Тернополяни, щодо її розробки можуть подавати свої пропозиції та прохання, які обов’язково будуть враховані, запевнив міський голова Сергій Надал.

Наразі триває відбір структури, яка здійснюватиме збір документів для участі у конкурсі з формування нової транспортної мережі.

Сам конкурс, який визначить, хто надаватиме транспортні послуги, буде проведений у травні.

Звернемо увагу, що комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» через систему публічних електронних закупівель Prozorro вже провело тендер на закупівлю 20-ти низькопідлогових автобусів марки MAN A21 для міських перевезень пасажирів. Переможцем відкритих торгів стала чеська фірма ZEDEXO s.r.o, з якою на основі чинного законодавства України підприємство підписало договір купівлі-продажу.

Це великі зручні автобуси на 80—100 пасажиромісць, обладнані кондиціонером. Також вони обладнанні спеціальними місцями для людей з обмеженими можливостями. Автобуси відповідають стандартам «Євро-5». Автобуси обладнані двигуном внутрішнього згорання на зрідженому паливі (LPG), є екологічно безпечними.

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