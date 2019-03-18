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Юлія Тимошенко: Я зможу підписати нову програму з МВФ, що враховуватиме зниження цін на газ

443333343435Новий президент зможе підписати з МВФ нову програму фінансування, яка не передбачатиме захмарних тарифів.

У цьому запевнила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «ICTV», коментуючи питання про угоду України з Фондом, яка вимагає підняти ціну на газ до ринкової.

«Я працювала з МВФ, будучи прем’єр-міністром, не один раз. І я переконана, що ми працюватимемо гармонійно, нормально і на благо України. Я зможу з ними підписати нову програму, яка не передбачає якихось речей, пов’язаних з нелогічним встановленням тарифів», – заявила Юлія Тимошенко.

Голова партії нагадала також, що нещодавно Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що ціна на газ встановлена необґрунтовано і незаконно. Команда Юлії Тимошенко два роки судилася з владою, щоб довести це.

«Суд визнав, що тарифи встановлені незаконно, несправедливо і вони завищені. У мене є рішення суду і МВФ не зможе проти нього йти», – переконана політик.

Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що ціна на газ після виборів буде знижена вдвічі, а український газ буде спрямовано на потреби населення та бюджетної галузі.

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