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Тернополянок запрошують пройти бізнес-стажування та взяти участь у жіночому міжнародному Форумі

Тернополянок запрошують 8-12 квітня у Кракові пройти бізнес-стажування та взяти участь у жіночому міжнародному Дієвому Форумі “Роль жінки в розвитку економік держав”.

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КОГО ЗАЦІКАВИТЬ?
- жінок, котрі ведуть бізнесову діяльність або працюють в бізнес-структурах України;
- представниць освітнього середовища;
- керівниць чи учасниць громадських організацій, асоціацій, спілок;
- політичних діячок;
- просто активних та дієвих жінок, котрі прагнуть отримувати нові знання, знайомства та розвиватися професійно у всіх сферах свого життя!
ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ?
1. Контакти партнерів чи менторів, які передадуть вам свій досвід
2. Розширите ваші знання про можливості започаткування бізнесу на території ЄС.
3. Дізнаєтесь які є європейські програми підтримки жіночого підприємництва (на старт бізнесу, розвиток існуючих підприємств).
4. Будете представляти від Украіни своє місто, проект чи бізнес у Міжнародному бізнес-форумі “Роль жінки в розвитку економік держав”.
Увага! Кількість місць обмежена!
РЕЄСТРАЦІЯ: https://bit.ly/2Y79uNf
ПРОГРАМА: https://bit.ly/2FpgVrL
КОНТАКТНА ОСОБА - Ольга Горкавчук, тел.0971599644 (дзвінки, Viber, WhatsApp)
ОРГАНІЗАТОРИ: ЦентральноЄвропейська Академія Навчань та Сертифікації та ГО “Асоціація жінок України “ДІЯ” у співпраці із Sp. z o.o. Consulting Group 2027 (Лодзь, Польща), Concordia Business Club, Wyszsza Szkola Europejska.

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