У справі вбитого Віталія Гнатишина перекручують факти

20-річному студенту Віталію Гнатишину, який того вечора святкував з друзями день народження, нанесли важкі тілесні ушкодження. Через 8 днів хлопець помер так і не прийшовши до свідомості. Нападників затримали, їм оголосили підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу.

Судовий процес над обвинуваченими розпочався у листопаді минулого року. Минуло вже більше, ніж пів року, а винні у смерті Віталія, досі не покарані. Батьки хлопця, які звернулися в редакцію “Терміново”, вважають, що слухання спеціально затягують. Суд мав би вже йти до завершення, якби не ряд додаткових клопотань від адвокатів обвинувачуваних Сергія Терендеха і Володимира Біляшевича, зауважують рідні.

Нагадаємо, Сергію Терендеху інкримінують ч. 2 статті 296 КК України – хуліганство, скоєне групою осіб та ч 2. статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу – ч.1 статті 129 – погроза вбивством, ч. 4 статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї та ч. 1 статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Сергій Терендех перебуває під вартою в СІЗО, Біляшевич – під домашнім арештом.

Всі свідки допитані

– У справі допитані вже всі свідки, а також судово-медичні експерти, які чітко сказали, що смерть Віталія наступила від черепно-мозкової травми, – каже мама Віталія Галина Гнатишин. – Тепер адвокат Терендеха хоче зробити його невинним. Під час попереднього слухання він запитував експерта, чи могла клінічна смерть настати через блювотні маси, які виявили у дихальних шляхах і через годину вилучили у лікарні. Адвокат, заплутуючи суд медичними термінами забуває, що його підзахисний наніс кулаками два удари в голову Віталію, що чітко видно на відео з камер спостереження.

– Нас тепер вже запитують, що це таке? Як рвотними масами захлинувся? – каже батько Віталія Михайло Гнатишин. – Це були два смертельних удари, він вбив його практично на місці, це 115 стаття (умисне вбивство – ред) і крапка. І тепер у когось ще є совість говорити, що він міг захлинутися рвотними масами? І яке має значення, чи правильно надавали медичну допомогу, чи неправильно, як зашвидко приїхали медики? (ці питання ставив екперту у суді захисник обвинувачуваного Терендеха – прим. ред).

Все перекрутили

П’ять свідків говорили, що рвотних мас не було, продовжує Галина Гнатишин.

– Після першого удару наш син втратив свідомість, але знаходився ще на ногах, другий удар його був настільки сильним і точковим, що привів його до клінічної смерті. Далі йому роблять штучне дихання рот в рот і ніяких рвотних мас не виявляють. Це підтвердили медики, які надавали першу допомогу, – каже вона. – Приїхали в лікарню, кардіолог також сказав, що їх не було. А анестезіолог пояснив, що після того як 40 хвилин реанімовували, з легенів витягнули 80 мл рвотних мас. Ми спілкувалися з декількома лікарями, і вони кажуть, під час наркозу, черепно-мозкової травми, натисканні на серце рвотні маси з’являються автоматично і до рота вони не дійшли і дійшли лише до дихальних шляхів. На основі цих 80 мл зробити такі висновки? Але це ж не від цього смерть настала. Ми маємо повністю історію хвороби, там ніде таке не було такого зафіксовано. Коли йому зробили на третій день комп’ютерну томографію, там одразу показало, що це був обширний крововилив з вклиненням у стовбури головного мозку. А бачите як тепер все перекрутили? Ми втратили дитину на рівному місці, рік ходимо, добиваємось правди і наразі її немає.

Чому не допитали третього учасника події?

Також у батьків є питання до слідчих і прокуратури, чому не долучили до справи і не притягнули до відповідальності третього учасника події. Його чітко видно на відео, – він спостерігав за потерпілим і привів Біляшевича до хлопців і в той момент почалася бійка.

– Ще раніше ми подавали клопотання у міськвідділ поліції, – каже пані Галина. – Нам сказали, що він на нашу користь не буде свідчити. З відео бачимо, коли хлопці стали в коло, він пішов у зал по Біляшевича і його підвів. Потім зразу почалася бійка, цей третій не брав у ній участі, але був постійно присутній весь час і на відео з двох камер спостереження це видно. Його не шукали і не опитували. Сказали, що особу не встановлено. Як можна не встановити, якщо він прийшов і привів Біляшевича. Чужого ж він не вів, значить вони знайомі. Як ми розуміємо це особа, яку не потрібно світити, – або він впливовий або впливові батьки.

Ми про це говорили зі слідчим, але відповіді так і не отримали. Галина і Михайло Гнатишини додають, що змушені були поміняли адвоката через те, що він почав вести тактику не на їхню користь.

– За нами стежать, на судові засідання ходять таємні особи, – каже пані Галина. – Ми хочемо добитися справедливості, а наразі бачимо нульовий результат.

Поліція зробила все, що потрібно

Чому не долучили до справи третього свідка, журналістка запитала поліцію.

– Якщо суд прийняв до розгляду ці матеріали значить вважає, що є достатньо доказів, – коментує начальник відділу комунікації поліції в Тернопільській області Сергій Крета. – Поліція в даному випадку зробила все, що від неї було потрібне.

Прокуратура пред’явила овинувачення, тому з нашої сторони зроблено все на 100%. Якби чогось не зробили, нам би повернули справу на дорозслідування. Рідні як потерпіла сторона мають право звернутися до слідчого чи начальника слідства і сказати свою претензію. Але в даному випадку це вже пізно, бо слідчі дії закінчилися і справа вже в суді. Хіба якби суд відправив справу на дорозслідування, тоді це можливо зробити. Суд може його викликати як свідка, якщо вважає це за потрібне. Для цього адвокат потерпілої сторони повинен подати клопотання.

Наступне судове засідання у справі вбивства Віталія Гнатишина відбудеться 24 червня, саме у день народження хлопця.

– Хіба це не психологічний тиск на нас, для того, щоб ми здалися? Але ні, у них нічого не вийде, винні будуть покарані зі всією строгістю закону, – кажуть батьки. Джерело: Голос