У Тернополі зростуть тарифи на воду

У вересні 2019 року вступлять в дію нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалено проект постанови про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для КП «Тернопільводоканал».

На даний час відбувається обговорення проекту рішення, тому точний розмір тарифу ще не встановлений. За попередніми розрахунками, очікується зростання тарифу близько 10%.

Нові тарифи вступлять в дію орієнтовно в другій половині вересня 2019 року.

У зв’язку з цим, КП «Тернопільводоканал» просить до кінця серпня 2019 року подати показники лічильників та розрахуватись за надані послуги, згідно тарифів, які діють на даний час.