Як терноплянам відключитися від централізованого опалення

У Тернополі створять комісію, яка розглядатиме усі питання щодо відключення споживачів від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Найближчими днями тернополяни матимуть можливість подавати письмові заяви на відключення квартири чи нежитлового приміщення від центрального опалення та гарячого водопостачання і для приєднання квартири до системи індивідуального теплопостачання. Заяви можна буде подавати у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Острозького, 6) у довільній формі.

«Щоб усе було прозоро та справедливо, такі заяви від тернополян у довільній формі буду прийматися лише через ЦНАП і уже звідти вони будуть спрямовані на розгляд комісії. Якщо у зазначеному багатоквартирному будинку не менше як половина квартир та нежитлових приміщень є відключена від ЦО та ГВП, власники квартир у ньому мають право на відокремлення від центрального опалення, - пояснив очільник Тернополя Сергій Надал. - Для того, щоб тернополяни знали, чи підлягають їхні квартири або нежитлові приміщення для відключенння від ЦО, через декілька днів нами буде розміщено на сайті Тернопільської міської ради перелік будинків, в яких понад 50% квартир уже відокремлені від ЦО та ГВП».

Нагадаємо, новим наказом Мінрегіону затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання. Відповідно до Порядку, власники (співвласники) будівель, у тому числі житлових будинків, можуть у міжопалювальний період, але не пізніше 1 вересня, відключитися від централізованого опалення та/або гарячого водопостачання. Відключитися від ЦО відтепер можуть і власники поодиноких квартир чи нежитлових приміщень, якщо не менше 50 % квартир у їхньому будинку вже відключені від центрального опалення. Зробити це можна у міжопалювальний період до 1 жовтня.

Оскільки до 1 жовтня залишилося п’ять днів, а порядок відокремлення власників квартир та нежитлових приміщень від ЦО та ГВП є досить складним та тривалим, усі тернополяни, які подадуть заяви цього року, зможуть відключити власні помешкання від ЦО уже у весняно-літній період 2020 року, наголошують у міській раді.