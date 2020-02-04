На Тернопільщині «накрили» підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

Незаконний бізнес з виготовлення алкогольної продукції у Тернополі організував місцевий житель, залучивши в спільники двох товаришів.

Чоловіки знайшли гаражне приміщення у віддаленому селі, закупили усе необхідне обладнання, знайшли постачальників сировини і налаштували технологічний процес з виробництва горілчаної продукції.

Сурогат реалізовували в торгових точках міста та області.

Прикрили незаконний та небезпечний бізнес працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно з детективами Головного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури краю.

В ході проведених обшуків було виявлено та вилучено понад три тисячі пляшок фальсифікованої алкогольної продукції, 6500 підроблених марок акцизного податку та іншого обладнання на суму 1,1 мільйон гривень, - каже заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віталій Кравчук.

На території області злочинне угрупування працювало впродовж шести місяців. Алкоголь виготовляли під марками відомих українських брендів, але за власними рецептами.

За словами начальниа відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (детективів) Юрія Барабана, жителі Тернопільської області в підсобному приміщенні організували виготовлення контрафактної горілки шляхом змішування води та спирту - це горілка, а коньяк - змішували спирт з водою та додавали барвники.

Усім учасникам угрупування оголосили підозру згідно частини 3 статті 28 (вчинення злочину в складі організованої групи), частин 1 та 2 статті 204 ККУ, а двоє відповідатимуть ще й згідно статті 199 частини 2 ККУ.

На даний час вся вилучена фальсифікована алкогольна продукція та знаряддя для її виготовлення арештовані. Після рішення суду на весь незаконний товар чекає конфіскація та утилізація згідно чинного законодавства, зазначають у поліції