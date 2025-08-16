На Тернопільщині збудують міст за унікальною японською технологією

На Тернопільщині вперше в Україні відновлюють міст за допомогою унікальної технології – встановлення модульних конструкцій японського виробництва.

Йдеться про міст через річку Гнізна у селі Чернихівці, який був пошкоджений на початку червня цього року внаслідок ДТП за участю вантажного транспорту з понаднормовою вагою.

«За короткий час нам вдалося знайти технічне рішення для швидкого відновлення транспортного сполучення на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-43. Це стало можливим завдяки міжнародній технічній допомозі Японії», – зазначив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

Старий міст замінять на нові модульні конструкції, які надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у межах грантової допомоги Японії Україні за «Програмою екстреного відновлення».

Модульні елементи мають низку переваг – вони швидко монтуються та дозволяють у короткі терміни відновити транспортне сполучення.

Разом із начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області Миколою Довгошиею голова ОВА ознайомився з ходом робіт, які виконує компанія «ТехноБудЦентр». Наразі триває підготовка до встановлення модульної металевої прогонової будови.

За словами В’ячеслава Негоди, завершити будівництво та ввести міст в експлуатацію планують до 1 жовтня 2025 року.

Очільник області подякував Віце-прем’єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергію Сухомлину за сприяння у реалізації важливого для регіону інфраструктурного проєкту.