Опалювальний сезон скорочено: Кабмін переніс старт з жовтня на листопад

Уряд офіційно змістив терміни опалювального періоду. Тепло почнуть подавати на два тижні пізніше, а закінчать на півтора місяця раніше Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке кардинально змінює правила опалювального сезону.

Постанова № 1267 від 8 жовтня 2025 року встановлює нові жорсткі календарні рамки для подачі тепла в усій країні.

Нові терміни: мерзнути доведеться довше

За новими правилами, опалювальний період офіційно триватиме з 1 листопада 2025 до 31 березня 2026 року. Для порівняння - раніше опалення подавали з 15 жовтня до 15 квітня.

Фактично українці втрачають: 15 днів восени - з середини жовтня до початку листопада та 15 днів навесні. Загалом опалювальний сезон скорочується на місяць.

Від погоди до календаря: що змінилося

Ключова зміна - уряд відмовився від прив’язки до кліматичних умов. Раніше рішення про початок опалювального сезону приймалося залежно від температури повітря. Тепер усе визначається виключно календарем.

Постанова Кабміну вносить зміни до документа від 19 липня 2022 року, який регулює особливості постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Тобто нові правила жорсткі та обов’язкові для всіх.

Пастка для ОСББ: увімкнете раніше - втратите субсидії

Окрема небезпека чекає на мешканців будинків з ОСББ, які мають власні дахові котельні. Здавалося б, автономне опалення дає свободу - але уряд передбачив жорстку санкцію. Якщо ОСББ подасть тепло раніше офіційного старту - до 1 листопада - мешканці автоматично втрачають право на держпільги та субсидії за весь цей період. Дія субсидій та пільг почнеться лише з настанням офіційного опалювального періоду. Тобто навіть якщо будинок має власну котельню і технічно може дати тепло в жовтні - економічно це стає невигідним для мешканців.

Чому саме зараз?

Рішення уряду очевидно пов’язане з критичною ситуацією в енергетиці. Постійні обстріли інфраструктури, дефіцит газу та проблеми з електропостачанням змушують владу шукати способи економії ресурсів. Але ціну за це платять звичайні українці, які змушені триматися в холодних квартирах у жовтні та квітні. Готуйте теплі светри. Їх доведеться носити довго.