Ще двоє тернопільських військових, звільнених із полону, отримають фінансову допомогу від міської ради

Ще двоє військовослужбовців із Тернополя, які повернулися з російського полону, отримають одноразову фінансову допомогу від міської ради. Кожному з них виплатять по 50 тисяч гривень. Загальна сума допомоги становить 100 тисяч гривень.

Цього року таку підтримку вже надали дев’ятьом колишнім військовополоненим із Тернопільської громади.

Фінансова допомога передбачена для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, потрапили в полон і після звільнення зареєстровані або фактично проживають у Тернопільській громаді. Отримати виплату можуть також внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Тернополя з тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій.

Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву на ім’я міського голови та додати підтвердні документи. Звернення приймають у відділі звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6, 1 поверх) у робочі дні.

Детальнішу інформацію можна дізнатися у відділі по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067) 395-88-62).