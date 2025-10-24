Енергоефективність та міська мобільність — пріоритети розвитку Тернопільської громади на 2025–2027 роки

Енергоефективність та розвиток міської мобільності визначено основними напрямками Плану заходів на 2025–2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою до 2034-го).

Відповідний документ затвердили під час 52-ї сесії Тернопільської міської ради. 

План заходів охоплює близько 300 розвиткових проєктів, об’єднаних із різних місцевих програм, а також 15 ініціатив, поданих мешканцями громади. Основна увага приділяється енергоефективності та модернізації комунальної інфраструктури. Реалізація цих проєктів сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних із ремонтом, реконструкцією та оновленням житлово-комунального господарства.
 
Ще одним ключовим напрямком є розвиток сталої міської мобільності — підвищення ролі громадського транспорту та створення комфортного, безбар’єрного і доступного міського середовища.
 
Виконання Плану супроводжуватиметься щорічним моніторингом для оцінки ефективності реалізації Стратегії.
 
 

