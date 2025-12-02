У Тернополі відбудеться різдвяний ярмарок у просторі «Open Space Ternopil»

Простір «Open Space Ternopil» запрошує мешканців та гостей міста на різдвяний ярмарок, що відбудеться 20–21 грудня з 11:00 до 17:00 за адресою: вул. Доли, 9.

На ярмарку будуть представлені крафтові вироби місцевих майстрів, продукція тернопільських підприємців, а також проведуть різдвяні майстер-класи та частуватимуть сезонними смаколиками. Організатори зазначають, що мета заходу — підтримати локальних виробників та створити простір для спільного святкового дозвілля.

Підприємці та майстри, які хочуть долучитися, можуть заповнити форму реєстрації за посиланням: https://forms.gle/KwHGp37gQNrr1mHHA.