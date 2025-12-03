Де в місті купити новорічну ялинку: адреси продажу з 4 грудня

З 4 грудня жителі міста та громади зможуть придбати новорічні ялинки на спеціально визначених місцях.

Відповідно до рішення виконавчого комітету, торгівля ялинками буде проводитись за такими адресами: вул. 15 Квітня (біля буд. №23), вул. Київська (біля будинку побуту «Сонячний»), вул. Івана Мазепи (майданчик біля буд. №2), вул. Сергія Короля, 12а (майданчик біля бару «Три богатирі»), вул. Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ-маркет»), вул. Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»), просп. Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»), перехрестя вул. Лесі Українки та Клима Савури, вул. Слівенська (біля магазину «Смаколик»), вул. Бродівська (майданчик біля верхнього тунелю), вул. Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»), просп. Степана Бандери, 15 (майданчик біля міського стадіону імені Романа Шухевича).

Продаж триватиме до 31 грудня 2025 року. Торгівля можлива лише за наявності документів про походження ялинок та угоди на санітарне утримання території з балансоутримувачем.