Родини загиблих унаслідок ракетної атаки отримають грошову допомогу

На останньому засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення про надання грошової допомоги родинам цивільних осіб, які загинули (померли) під час ракетної атаки 19 листопада 2025 року.

Відповідно до цього рішення, допомога буде виплачена за 16 осіб, які загинули (померли) під час атаки. Вісім представників родин отримають по 100 000 гривень за кожного загиблого. Загальна сума виплат становитиме 1 600 000 гривень.

Одноразова грошова допомога призначається одному з членів родини загиблого (померлого) цивільного.

Для отримання допомоги один із родичів має подати заяву на ім’я міського голови та додати необхідні документи:

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або довідку про його відсутність;

копію свідоцтва про смерть загиблого;

копію виписки з медичної карти (форма 027/0) у разі смерті від поранень або травм, несумісних із життям під час надання медичної допомоги;

копії документів, що підтверджують родинний зв’язок;

письмову згоду інших членів родини щодо визначення отримувача допомоги;

номер особистого рахунку в уповноваженому банку для перерахування коштів.