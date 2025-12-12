У Тернопільській області продовжують реалізовувати програму відновлення водних ресурсів

У Тернопільській області тривають планові заходи зі збереження та розвитку водних екосистем. Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної адміністрації, у межах Програми розвитку рибного господарства області до 2030 року проведено черговий етап зариблення річки Серет.

З обласного бюджету виділено кошти, за які до водойми випустили мальків товстолоба, білого амура та коропа. Загальна маса зарибку перевищила 5 тонн. Такий крок спрямований на природне відновлення рибних запасів, поліпшення екологічного стану річки та збільшення біорізноманіття.

Тернопільщина цього року стала однією з лише двох областей України, які передбачили окреме фінансування на програму зариблення. Це підкреслює системний підхід регіону до відновлення водних екосистем та підтримки рибогосподарського потенціалу.

Розвиток галузі в області відповідає державним пріоритетам. На національному рівні ухвалено нові законодавчі ініціативи, що відкривають додаткові можливості для інвестицій у рибне господарство та аквакультуру. Також впроваджується Стратегія розвитку галузі до 2030 року, яка передбачає модернізацію управління, покращення умов для ведення бізнесу, розвиток інфраструктури та застосування сучасних методів відтворення водних біоресурсів.

У Тернопільській ОВА наголошують, що й надалі підтримуватимуть ініціативи, спрямовані на збереження природних ресурсів, розвиток аквакультури та підвищення економічної стійкості регіону. Реалізація таких проєктів робить область одним із лідерів у впровадженні сучасних екологічних та господарських рішень.