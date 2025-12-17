Уряд запускає зимовий пакет підтримки для українців

1 000 грн для всіх громадян - виплата на покриття базових витрат.

6 500 грн для вразливих категорій - допомога для людей, які найбільше постраждали від війни.

«3 000 км Україною» - програма безкоштовних поїздок на залізничному транспорті на відстань до 3 000 км.

Ці ініціативи покликані зменшити навантаження на бюджети домогосподарств, підтримати економічну стабільність і забезпечити необхідні умови для життя та подорожей.

1000 грн для всіх громадян

Програма державної допомоги у розмірі 1 000 гривень для всіх українців, що перебувають в Україні, на покриття базових витрат на початку зими. Крайній термін подання заявок: 24 грудня 2025 року

Як отримати 1 000 гривень:

Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту. Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун. Один громадянин може отримати тільки одну виплату у розмірі 1 000 грн за цією програмою. На кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку. Виплати не зможуть отримати українці, які перебувають за кордоном.

Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року. Залишки невикористаних коштів після завершення відведеного періоду буде повернуто до бюджету

Отримані 1 000 гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Головне, щоб оплата відбувалася у категоріях, визначених програмою. Зняття готівки неможливе. Зокрема: комунальні послуги, оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання, ліки та медичні препарати, у аптеках і медичних магазинах, благодійність, донати на підтримку Збройних Сил України, книги та друкована продукція, у книжкових магазинах або кіосках преси, продукти харчування, товари українського виробництва (окрім підакцизних), товари українського виробництва придбані у відділеннях Укрпошти, поштові послуги, відправлення, перекази, інші сервіси Укрпошти.

Виплата 6 500 грн для вразливих категорій громадян

Грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах

Отримати виплату можуть

Батьки чи опікуни для:

Дітей під опікою чи піклуванням;

Дітей з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

Дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

Дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років.

Люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як отримати допомогу

Отримати допомогу можна у два способи - онлайн або офлайн, залежно від того, як вам зручніше. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

На що можна витратити кошти: одяг і взуття, дікарські засоби та вітаміни. Використати кошти потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування. Після цього невикористаний залишок буде повернутий до бюджету.

3 000 кілометрів Україною

Програма підтримки для громадян «3000 км Україною» надає можливість подорожувати залізницею Україною на відстань до 3 000 кілометрів у непікові періоди (січень-лютий, жовтень-листопад).

У грудні програма функціонує в пілотному режимі та сфокусується на конкретних пасажирах -тих, хто подорожує з/до прифронтових громад.

Мета програми - стимулювати подорожі Україною у спокійні сезони, підтримати громадян, передусім мешканців прифронтових територій, пенсіонерів та родини з дітьми, а також ефективніше використовувати вільні місця у поїздах, які є в непікові періоди.

Програму створено так, щоб використовувати ті ресурси, які вже є: передусім вільні місця у поїздах у непікові періоди. Додатково працюють механізми, що допомагають залізниці компенсувати витрати - наприклад, динамічне ціноутворення у преміальному сегменті. Це дозволяє зробити поїздки доступнішими для людей, не збільшуючи навантаження на бюджет.

Як оформити квиток за кілометри?

Завантажте або оновіть застосунок Укрзалізниці. Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою «Дія.Підпис». Знайдіть позначку «3 000» та натисніть «Взяти участь» і ви отримаєте 3 000 км, які можна використати на 4 подорожі. Оберіть потрібний поїзд із позначкою «3 000». Під час бронювання будуть використані кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку

Важливо знати. Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься). Діти від 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у Дії (додайте свідоцтво про народження дитини).

За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті. Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей. 3 000 кілометрів не обов'язково використовувати у грудні 2025 року. Найбільшу кількість місць Укрзалізниця пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).

Невикористаний залишок від 3 000 кілометрів Україною надалі можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» в програмі лояльності Укрзалізниці «Залізні Друзі». Цей функціонал з'явиться у застосунку УЗ у 2026 році.