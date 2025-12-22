Власникам знищених квартир у Тернополі виплатять державну компенсацію

Жителі Тернополя отримають державні компенсації за об’єкти нерухомого майна, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Відповідне рішення ухвалила комісія з розгляду питань надання компенсацій, яке було затверджене на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 22 грудня.

Виплати здійснюватимуться в межах державної програми «єВідновлення». Згідно з прийнятим рішенням, компенсацію отримають власники 17 знищених квартир у будинку на вулиці Василя Стуса, 8. Усі заявники подали повний пакет документів, що відповідає категорії «компенсація за знищені об’єкти нерухомого майна».

Загалом на отримання державної компенсації за цією адресою подали заяви 32 власники квартир.

Нагадаємо, виконавчий комітет Тернопільської міської ради раніше ухвалив рішення про демонтаж будинку на вулиці Василя Стуса, 8. Мешканці зруйнованої багатоповерхівки мають право скористатися державною програмою «єВідновлення» та отримати грошову компенсацію для придбання нового житла.

Міська влада закликає власників квартир, які ще не подали необхідні документи, звернутися для оформлення державної компенсації. Подати заяву можна через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг міста Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6) або у будь-якого нотаріуса.