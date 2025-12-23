На Тернопільщині викрили схему розкрадання понад 2,3 млн грн під час капремонту закладів освіти

Правоохоронці Тернопільщини викрили організовану схему розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на капітальний ремонт двох закладів освіти.

Розслідування проводять слідчі поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як встановило слідство, організатором протиправної діяльності був директор товариства з обмеженою відповідальністю, який займався розробкою проєктно-кошторисної документації. До реалізації схеми він залучив керівника будівельної фірми, представників технічного нагляду та інших осіб. Під час виконання ремонту харчоблока ліцею та покрівлі навчального закладу в двох районах області учасники оборудки вносили недостовірні дані до офіційних документів щодо фактичних обсягів робіт і використаних матеріалів. Саме на підставі цих актів підряднику перераховували бюджетні кошти.

Згідно з висновками судових експертиз, завдані збитки перевищують 2,3 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили службову документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, чорнові записи, а також автомобіль будівельної компанії.

Наразі у справі фігурують шість підозрюваних. Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Трьом особам також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), одному — за ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Окремо повідомлено про підозру директору підприємства, яке здійснювало технічний нагляд за виконанням робіт на обох об’єктах. Йому інкримінують пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану.

Крім того, ще двом фігурантам, яким підозру оголосили раніше, слідчі інкримінують участь у зловживаннях під час капітального ремонту закладів освіти.

Досудове розслідування триває.