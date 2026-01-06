Тернопільських ветеранів запрошують долучатися до онлайн-мапи ветеранського бізнесу

Ветеранський бізнес в Україні, зокрема у Тернополі, упродовж останніх років демонструє стабільний розвиток та успішні приклади підприємницької діяльності.

З метою підтримки ветеранів і членів їхніх родин на платформі Українського ветеранського фонду нещодавно запрацювала онлайн-мапа ветеранських бізнесів.

До ініціативи можуть долучитися й тернопільські підприємці. Проєкт став результатом співпраці державної інституції та бізнес-середовища, об’єднаних спільною метою — підтримкою ветеранів війни.

Онлайн-мапа постійно наповнюється новими локаціями. На ній уже представлені кафе, крамниці, майстерні, фермерські господарства та інші бізнес-проєкти, засновані українськими ветеранами. Окрім короткого опису діяльності, на карті зазначені контактні дані підприємців, до яких можна звернутися за порадою чи консультацією щодо започаткування власної справи.

Щоб додати свій ветеранський бізнес на мапу, необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену під картою на сайті Українського ветеранського фонду.

Нагадаємо, у Тернополі затверджено Програму підтримки ветеранів та членів їхніх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2026–2027 роки. Упродовж 2024–2025 років у межах цієї програми фінансову підтримку на започаткування та розвиток підприємницької діяльності отримали 11 суб’єктів господарювання — ветерани війни та дружини ветеранів.