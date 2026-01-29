Тернопільська міська рада надасть майже 10 мільйонів гривень власникам зруйнованих квартир в будинку на вулиці Стуса, 8, який знищила ворожа ракета 19 листопада 2025 року

Тернопільська міська рада прийняла рішення про виділення додаткових коштів для власників зруйнованих квартир у будинку на вул. Василя Стуса, 8, який постраждав від російської ракетної атаки 19 листопада 2025 року.

Рішення було прийняте на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Скільки виплатять і кому

Загальна сума додаткової фінансової допомоги становить 9 998 774 гривні. Ці кошти будуть розподілені між власниками 50-ти зруйнованих квартир. Ці додаткові виплати йдуть понад житлові ваучери, які власники квартир отримають за державною програмою «єВідновлення».

Кошти розподіляються пропорційно - кожен власник або один із співвласників отримає свою частку відповідно до розміру квартири. Це означає, що власники більших квартир отримають більшу суму допомоги, а менших - відповідно меншу.

Навіщо потрібні додаткові кошти

Міський голова Тернополя Сергій Надал пояснив необхідність додаткового фінансування: «Зараз люди, чиї оселі зруйновані, отримують ваучери на придбання житла, але не завжди цих ваучерів та цих коштів достатньо, є потреба дофінансовувати. Тому, окрім інших виплат, які отримають власники помешкань, та побутової техніки, яка була передана нашими партнерами - було прийняте додаткове рішення про розподілення майже 10 млн грн пропорційно між 50-ма квартирами.»

Грошова допомога призначена для вирішення соціально-побутових питань - це дозволить постраждалим швидше облаштуватися у новому житлі, придбати необхідні речі та меблі, покрити витрати на переїзд та адаптацію.

Як отримати виплату: покрокова інструкція

Для отримання додаткової грошової допомоги власникам квартир необхідно:

1. Звернутися до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою: вул. Листопадова, 6, 1 поверх 2. Подати заяву на ім'я міського голови 3. Долучити необхідні документи:

- Копію паспорта громадянина України

- Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН)

- Номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі

Де отримати консультацію

Для отримання додаткових консультацій щодо механізму виплат та необхідних документів у Тернопільській міській раді створено спеціальну гарячу лінію для громадян, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ракетної атаки 19 листопада. Телефонувати можна за номером: 097 613 59 80, або звертатися безпосередньо до Тернопільської міської ради.

Рішення про виділення майже 10 мільйонів гривень додаткової допомоги — це конкретна підтримка 50-ти родин, які пережили жахливу трагедію. Це можливість для людей відновити своє життя, облаштувати нову домівку, відчути, що вони не самі. Тернопільська міська рада демонструє приклад відповідального ставлення до своїх мешканців, знаходячи ресурси та приймаючи виважені рішення навіть у найскладніші часи. Окрім цих додаткових виплат, постраждалі також отримують житлові ваучери за державною програмою, побутову техніку від партнерів міста та всебічну консультаційну підтримку.