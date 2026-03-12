Подорожчання пального вдарило по громадському транспорту: у Львові призупинено безкоштовні пересадки в громадському транспорті, Тернопіль поки тримається

Наслідки підвищення цін на пальне вже відчувають на собі пасажири громадського транспорту у Львові. 10 березня виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про тимчасові обмеження, які мають допомогти перевізникам покрити частину витрат без підвищення вартості квитка.

Що змінилося у Львові

З 11 березня до 11 квітня 2026 року у Львові призупинено безкоштовні пересадки в громадському транспорті. Пасажири, які раніше могли пересісти з одного маршруту на інший без додаткової оплати, тепер платитимуть за кожен квиток окремо.

Також місто врегульовує питання пільгового проїзду для мешканців інших громад. До 16 березня ОТГ мають укласти договори про компенсацію пільгового проїзду своїх мешканців, інакше їхні пільгові картки будуть деактивовані. Це стосується близько 42 тисяч власників карток ЛеоКарт.

Крім того, тимчасово призупинено оформлення пільгових карток для двох категорій: пенсіонерів, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, та військових пенсіонерів за вислугою років.

Ці заходи мають забезпечити перевізникам додатково понад 20 мільйонів гривень на місяць для закупівлі пального та збереження незмінної вартості квитка.

Ситуація в Тернополі

У Тернополі наразі ситуація залишається без змін. Безкоштовні пересадки в громадському транспорті продовжують діяти. Пільгові категорії громадян - ветерани, особи з інвалідністю, пенсіонери, учні - користуються транспортом в звичному режимі. Оформлення нових пільгових карток не призупинено.

Вартість проїзду також залишається незмінною, попри те, що Тернопіль, як і інші міста України, стикається з тим самим зростанням цін на пальне приблизно на 40%. Містяни продовжують користуватися звичними послугами без додаткових обмежень чи витрат.

Загальнодержавна проблема

Зростання цін на пальне — це виклик для всіх міст України, які утримують громадський транспорт. Кожне місто шукає власні шляхи вирішення проблеми: хтось оптимізує маршрути, хтось скорочує кількість рейсів, хтось, як Львів, тимчасово обмежує окремі послуги.

Тернопіль, як і всі міста України, відчуває тиск зростаючих витрат на енергоносії. Ціни на електроенергію для бізнесу зросли на 7,2%, пальне подорожчало на 40%, комунальні підприємства працюють із багатомільйонними дефіцитами. Але міська влада знаходить можливість не перекладати ці проблеми на плечі пасажирів громадського транспорту.

Це перемога міської влади чи тимчасова відстрочка неминучих рішень? Час покаже. Але сьогодні тернополяни не відчувають обмежень і не платять подвійно там, де львів'яни вже змушені платити за кожен квиток окремо.