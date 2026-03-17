У Івано-Франківську та Чернівцях різко підняли ціни на проїзд у громадському транспорті

Івано-Франківськ: пальне подорожчало на 60%, квиток — теж

З 16 березня Івано-Франківськ запровадив нові ціни на громадський транспорт. Міська влада пояснює: без підвищення транспорт ризикує зупинитися.

Заступник міського голови Михайло Смушак каже, що подальші зміни залежатимуть від ситуації на ринку пального. Але чи справді ціни повернуться до попередніх після 15 квітня — велике питання. Водночас безкоштовна пересадка протягом 30 хвилин зберігається при оплаті карткою, а школярі продовжуватимуть їздити безплатно.

Чернівці: тимчасовий тариф, очікуємо більше

З 16 березня 2026 року у Чернівцях також підвищили вартість проїзду в автобусах (маршрутках). До 20 березня перевізники мають подати до міського департаменту транспорту оновлені розрахунки прогнозованих тарифів на перевезення пасажирів. Фактично це означає: після 15 квітня ціни можуть вирости ще раз.

Тимчасово — це надовго?

Обидва міста обрали однакову риторику: підвищення тимчасове, ситуація під контролем. Але логіка проста: якщо влітку 2024 року літр дизелю коштував 45-50 гривень, а наприкінці лютого 2026-го — вже 74-76 гривень, то підстав для повернення старих тарифів немає. Пальне не дешевшає, бюджети не ростуть, а перевізники не можуть працювати у мінус нескінченно.

Івано-Франківськ та Чернівці — це не виняток, а частина загальнодержавної тенденції. По всій Україні міста або вже підняли тарифи, або стоять на порозі цього рішення. Українці звикають до нової реальності: проїзд у громадському транспорті дорожчає, а гарантій, що це остання хвиля подорожчання, немає.