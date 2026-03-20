Тернопіль наприкінці весни 2026 року має отримати 17 нових українських тролейбусів

Рекордне оновлення

Тернопіль зробив великий крок у розвитку міського громадського транспорту: комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» скоро поповнить свій парк 17-а новими тролейбусами.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, місто завершило придбання 17 сучасних низькопідлогових тролейбусів українського виробника «Електрон». Це найбільше оновлення електротранспортного парку Тернополя за останні 15 років. Закупівлю профінансовано за кошти позики Європейського інвестиційного банку в межах проєкту «Міський громадський транспорт України».

Комфорт і доступність — для кожного

Кожен тролейбус є повністю низькопідлоговими та розрахований загалом на 106 пасажирів, з яких 34 місця — сидячі. Салон обладнаний пандусом, спеціальним місцем для людей з інвалідністю, ременями безпеки та сигнальними кнопками для виклику водія. Для зручності посадки та висадки працює система «кнілінг», яка дозволяє тролейбусу нахилятися на зупинках.

Кузов виготовлено з нержавіючої сталі, зовнішнє облицювання — з антикорозійних панелей, усі оздоблювальні матеріали є негорючими. Також тролейбуси оснащені GPS-трекерами та системами відеоспостереження, які контролюють салон, дорогу та струмоприймачі. Встановлені системи кондиціонування та опалення.

Єдиний міський стиль

Нові тролейбуси будуть оформлені в єдиному міському стилі громадського транспорту Тернополя — біло-синя ліврея з елементами міста. Після завершення технічних перевірок, оформлення документації та брендування вони вирушать на міські маршрути.

Ще сім на підході

На цьому оновлення парку громадського транспорту не зупиняється. У рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», що фінансується ЄІБ, Тернопіль також оголосив закупівлю ще 7 нових тролейбусів разом із запасними частинами та обладнанням для обслуговування.