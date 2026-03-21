Тернопіль зберігає всі пільги на проїзд – попри подорожчання пального

Понад двадцять категорій – без змін

У Тернополі збережено всі наявні пільги на проїзд у громадському транспорті, незважаючи на різке здорожчання палива.

Понад двадцять категорій населення продовжують їздити безкоштовно – у той час, коли інші міста України одне за одним скорочують соціальні гарантії.

Насамперед – захисники та їхні сім'ї. Безкоштовний проїзд зберігається для учасників бойових дій, інвалідів війни всіх трьох груп, добровольців АТО. Окремо – члени сімей загиблих Захисників: батьки, дружини, чоловіки та діти тих, хто віддав життя за Україну.

Люди з інвалідністю – I, II та III групи їздять безкоштовно, люди з інвалідністю I групи – із супроводжуючим. Діти з інвалідністю – безкоштовно.

Пенсіонери за віком – безкоштовно. Діти з багатодітних сімей, сироти, діти без батьківського піклування – безкоштовно. Ветерани служб: поліції, військові, СБУ, пожежної охорони, цивільного захисту. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Реабілітовані особи – безкоштовно.

Учні та студенти їздять безкоштовно в тролейбусах і комунальних автобусах, у приватному транспорті – зі знижкою 50%.

Послуга «Єдиний квиток» продовжує працювати – необмежена кількість пересадок протягом 30 хвилин. Оформлення нових пільгових карток не призупинено.

Чи багато міст в Україні сьогодні можуть сказати те саме?

Що відбувається навколо

Подорожчання пального на 50% запустило ланцюгову реакцію по всій країні. Літр дизелю, який влітку 2024-го коштував 45–50 гривень, наприкінці лютого 2026-го сягнув 74–76 гривень. Електроенергія для бізнесу зросла на 7,2%. Комунальні підприємства працюють із багатомільйонними дефіцитами.

Львів: до 25 гривень готівкою, перевізники наполягають на 35. Безкоштовні пересадки скасовано. Призупинено оформлення пільгових карток для військових пенсіонерів і пенсіонерів за втратою годувальника. 42 тисячі власників карток ЛеоКарт ризикують втратити пільги.

Київ: 20 гривень у приватних маршрутках – на старих 20-річних «Богданах» без GPS та електронного квитка. Підвищення тарифу не змінило ні якості, ні комфорту.

Івано-Франківськ: підвищення до 15–20 гривень «тимчасово» – до 15 квітня. Чернівці: 17 гривень «тимчасово», перевізники готують нові розрахунки. Луцьк проводить публічні обговорення. Вінниця ігнорує звернення перевізників. Хмельницький визнає тенденцію «тривожною».

Два міста, два підходи: Львів урізає пільги – Тернопіль зберігає кожну категорію.

Нові тарифи з 23 березня

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про нові тарифи на проїзд. З 23 березня вартість залежатиме від способу оплати: 15 гривень – при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина», 17 гривень – неперсоніфікованим електронним квитком, 20 гривень – банківською карткою, NFC-пристроєм або разовим квитком. Для учнів та студентів із «Соціальною картою Тернополянина» – безкоштовно в комунальному транспорті і знижка 50% в приватному.

Перевізники подавали розрахунки з тарифом до 30 гривень. Міська рада категорично виступила проти і обмежила ціну майже вдвічі нижче від запиту. Висновки експертів та фінансовий аналіз «Міськавтотранс» і «Тернопільелектротранс» підтвердили: 75–80% собівартості перевезень – зовнішні фактори поза контролем міста. Але місто відмовилось перекладати весь тягар на пасажирів.

17 нових тролейбусів

Тернопіль завершив закупівлю 17 нових тролейбусів українського виробництва – концерн «Електрон». Це найбільше оновлення електротранспортного парку за 15 років. Фінансування – позика Європейського інвестиційного банку, проєкт «Міський громадський транспорт України». Згідно з договором місто має отримати нові машини до кінця літа.

Низькопідлогові, з кондиціонером, пандусом для людей з інвалідністю, GPS-трекерами, відеоспостереженням, системою «кнілінг».

«Соціальна карта Тернополянина»

Найвигідніший спосіб оплати – 15 гривень замість 20. Різниця – 5 гривень за кожну поїздку. Оформити картку можуть не лише жителі Тернополя, а й ті, хто працює або навчається на території громади. Подати анкету – онлайн у застосунку «е-Тернопіль».

Що це означає

Тернопіль зберігає понад двадцять пільгових категорій, тримає безкоштовні пересадки, отримує 17 нових тролейбусів і обмежує тариф удвічі нижче від запиту перевізників. Поки інші міста скорочують – Тернопіль захищає тих, хто потребує підтримки найбільше.