У Тернополі з 23 березня змінюється вартість проїзду: скільки доведеться платити

З 23 березня в Тернополі змінюється вартість проїзду в громадському транспорті — виконком міськради вже затвердив нові тарифи. Найдешевше — їздити з «Соціальною картою тернополянина». У такому випадку поїздка коштуватиме 15 грн. Якщо користуєтесь звичайним (неперсоніфікованим) електронним квитком — 17 грн. А от при оплаті банківською карткою доведеться заплатити 20 грн.

Для школярів і студентів нічого не змінюється — вони й далі можуть безкоштовно їздити в тролейбусах і комунальних автобусах. У маршрутках для них діє 50% знижка. Також безкоштовний проїзд зберігається для пенсіонерів, людей з інвалідністю та учасників бойових дій.

Ще один момент — у місті залишили єдиний тариф як для комунального, так і для приватного транспорту. Плюс працює «єдиний квиток»: можна пересідати скільки завгодно разів протягом 30 хвилин після оплати.

Якщо хочете платити менше — варто задуматися про «Соціальну карту тернополянина». Її можуть оформити не тільки мешканці міста, а й ті, хто тут працює або навчається. Зробити це можна онлайн через додаток «е-Тернопіль».