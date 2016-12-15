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Оксана Продан: "Касові апарати для спрощенців – нова атака депутатів на малих підприємців."

Касові апарати для малого бізнесу були та залишаються голубою мрією всіх фіскалів. Ще Азарову далекому 2010-му заповзято просував цю ідею. Ми зуміли її відбити – перша та друга група єдиного податку продовжують працювати без касових апаратів (РРО). 

prodanЦі люди, а також всі інші вільні й сильні підприємці стали основою Революції Гідності. Вони мали сили та можливості чинити супротив злочинному режиму Януковича, в Києві та в усіх інших містах організовували та очолювали протестні наступи. Янукович втік, пройшли вибори, змінились люди у владі, але бажання перевести всіх підприємців на складну та корупційну систему касових апаратів, загнати їх у резервацію, нікуди не поділося.

Таке бажання, на жаль, є. У грудні голова профільного Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики ініціювала на засіданні Комітету введення касових апаратів для частини спрощенців. Не Уряд, а саме депутати ініціювали введення РРО!Хоча за місяць до того питання касових апаратів обговорювали на Національній раді реформ. Говорив Президент, говорив Прем'єр-міністр, говорила і я. Говорили про те, що починати потрібно зі спрощення системи адміністрування, з забезпечення відшкодування підприємцям вартості фіскальних апаратів.

Однак минуло всього декілька тижнів, владою нічого не зроблено з свого боку, а касові апарати вже намагаються ввести, розділивши підприємців за видами товару. Якщо законопроект№5132 буде прийнято в редакції комітету, без врахування моїх поправок про вилучення обов'язковості застосування РРО у торгівлі побутовою технікою, то касові апарати стануть обов'язковими і на ринках. Це ті касові апарати, які потребують світла та Інтернету, які не люблять морозу і на яких наживаються окремі ділки. Відтак, ті, хто купував побутову техніку на ринках, завтра платитимуть за неї більше. Скоріше за все, в магазинах, які, мабуть, і пролобіювали ці норми в проекті.Так добре пролобіювали, що голова комітету пішла на порушення Регламенту Верховної Ради України, Закону, бо доповнила проект нормами, яких не було в урядовому законопроекті.Хтось апелюватиме, що введення касових апаратів – це не лобізм. Але тоді це відверта боротьба з малим та середнім бізнесом. Війна можновладців проти тих, хто стояв на Майдані і хто сьогодні продовжує стояти на сході України. Сьогодні введуть касові апарати у торгівлі побутової техніки, а вже завтра – для всіх інших.Розрахунок на те, щоб крок за кроком звузити можливості для дрібних підприємців, приборкати їх, щоб у майбутньому вони не загрожували чиновникам і владі.І немає значення, які політичні сили представляють ті 21 депутат з 24 присутніх, що проголосували за введення касових апаратів на ринках. Вони проголосували проти середнього класу, який привів їх у парламент. Не голосували лише Оксана Продан, Анатолій Євлахов та Олександр Кірш. Всі інші бояться сильного середнього класу.Раніше хоча б Верховна Рада не боялась середнього класу, зараз вже, виявляється, не так...Що далі? Як діяти?Ще можна вилучити норми про розширення касових апаратів з законопроекту №5132. Комітет з питань податкової та митної політики прийматиме рішення не раніше 19 грудня. Тож є можливість звернутись листами через пошту, e-mail, написати sms кожному члену Комітету з проханням вилучити ці норми з законопроекту (список депутатів, їх контакті дані можна знайти тут, на сайті Комітету). Зазначу: навіть якщо в останні дні року депутати Комітету проведуть цю норму, це не буде їх перемогою. Це буде їх провал перед підприємцями, їх працівниками та людьми, які з 1 січня 2017 року змушені будуть купувати товари за більшою, ніж сьогодні, ціною. За матеріалами http://www.segodnya.ua/opinion/prodancolumn/kasov-aparati-dlya-sproshchencv-nova-ataka-deputatv-na-malih-pdprimcv-779077.html

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