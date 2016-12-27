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Власник підприємства «Бучачхлібпром» у «чорному списку» Антимонопольного комітету

gadz 110Відомий тернопільський аграрій, Герой України Петро Гадз потрапив у «чорний список» Антимонопольного комітету України.

У проведенні допорогових державних закупівель експерти часто виявляють конфлікт інтересів.

Про це 23 грудня у Тернополі заявив представник громадської організації «Центр громадського моніторингу та досліджень» і фахівець по тендерах із десятирічним досвідом Юрій Кузько.

Як відомо, допороговими державними закупівлями вважаються ті тендери, предметами яких є товари та послуги на суми до 200 тис. грн і 1,5 млн грн відповідно. Їхнє значення для бюджету країни є не менш важливим, аніж закупівель післяпорогових, каже Юрій Кузько. Вони, за словами експерта, ділять казну приблизно наполовину.

І саме під час проведення невеликих державних тендерів на купівлю товарів чи послуг найчастіше фіксують прояв конфлікту інтересів. Трапляється це тоді, коли в одному конкурсі за державні гроші змагаються родичі та близькі між собою люди.

Яскравим прикладом, вважає експерт, є випадок підприємців із Тернопільщини.

«У Бучачі вся сім’я Гадзів брала участь у тендерах, – коментує заступник голови правління ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень» Юрій Кузько. – По наших розслідуваннях вони всі є в чорному списку Антимонопольного комітету України. Гадз Петро Іванович як ФОП, Гадз Марія Павлівна як ФОП і їхнє підприємство «Бучачхлібпром» брали участь у одних тендерах, конкурували між собою по суті. Наразі, принаймні тими ФОПами, вони брати участь у тендерах не можуть. Це ще історія з минулого року».

У чорний список Антимонопольного комітету недобросовісний підприємець потрапляє на три роки і протягом цього часу не може брати участь у державних тендерах, додає Юрій Кузько.

Станом на кінець 2016 року, зазначає експерт, ситуація на допорогових закупівлях практично не змінилась.

Джерело: «ТЕРНОГРАД»

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