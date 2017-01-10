Зросли ціни на проїзд у міському транспорті

З 10 січня підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті.

У Тернополі від сьогодні вартість проїзду у маршрутках становить 4 гривні, у тролейбусах - 3 гривні, для учнів та студентів – 2 гривні.

Таке рішення прийняв виконавчий комітет.

Начальник управління транспорту Ігор Мединський зауважив, що зміна тарифу - вимога часу, адже з 2017 року зросла мінімальна заробітна плата до 3200 грн. та вартість енергоносіїв.