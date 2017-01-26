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Оксана Продан пропонує знизити штрафи для підприємців

Prodan Oksana 02Відповідний законопроект вже зареєстровано в парламенті (№5711).

Ключові положення закону, ініційованого Оксаною Продан, народним депутатом та головою Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця»:

-          вилучення з Кодексу законів про працю неймовірних штрафів для підприємців в 320 тис. грн.;

-          приведення штрафів за порушення законодавства про працю у відповідність з іншими адміністративними правопорушеннями. Зокрема, за самовільне користування надрами, незаконну вирубку лісів та ін.;

-          відміна «податку на повітря» – обов’язкової сплати мінімального страхового внеску підприємцями на загальній системі оподаткування за періоди, коли вони не отримували доходи;

-          відміна відповідальності за невчасне подання звіту, якщо це не призвело до втрати бюджетів різних рівнів чи Пенсійного фонду України;

-          відміна штрафів за недопуск до незаконної перевірки.

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«Нові драконівські штрафи викликали величезну хвилю обурення підприємців. Це політика терору щодо тих, хто працює сам і не чекає на допомогу держави. Замість того, щоб створити умови для самозайнятості, стимулювати економічну активність, урядовці, навпаки, заганяють економіку в тінь і стимулюють нову хвилю безробіття. Підприємець, отримавши штраф в 320 тис. грн., може втратити житло, яке в нього забере держава за рішенням суду. Якщо терміново не змінити законодавство, це призведе до подальшої економічної стагнації і масових акцій протесту. Саме тому я наполягатиму на прийнятті нового закону», – зазначила Оксана Продан.

На її думку, розмір штрафів має бути співставний з порушенням. Коли підприємців карають штрафами в 96 000 – 320 000 грн., а за самовільне користування надрами максимальний штраф – 510 грн., за викрадення чужого майна – 510 грн., за незаконну вирубку лісу – 170 грн, це свідчить, що урядовці дбають не про людей та економіку, а лише про власні інтереси.

Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» було створене організаторами Податкового майдану у 2010 році, об'єднує 63 громадських об'єднання підприємців та охоплює понад 100 000 підприємців зі всієї України. Основним завданням ГО «ФОРТЕЦЯ» є створення умов для ведення підприємництва в Україні, демонополізація економіки та забезпечення рівної конкуренції.

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