Нардеп з Тернопільщини виступив на підтримку й розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

На прохання ТОГО «Підприємці Галичини» народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з вимогою не приймати проект Постанови Кабміну «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України» та не вводити його в дію як такий, що може спричинити знищення малого та середнього бізнесу в Україні.