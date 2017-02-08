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05-02-2017
Михайло Головко звернувся до Прем'єр-міністра
Нардеп з Тернопільщини виступив на підтримку й розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
На прохання ТОГО «Підприємці Галичини» народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з вимогою не приймати проект Постанови Кабміну «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України» та не вводити його в дію як такий, що може спричинити знищення малого та середнього бізнесу в Україні.
Новини тернополян
«Рідна абетка» збирає гроші на друк книжок для дитячих закладів
Четвер, 02 лютого 2017
Четвер, 02 лютого 2017
На українській платформі краудфандингу «Спільнокошт» опубліковано новий проект: «Рідна абетка – народжена вільною».
Емоційний лист голови Тернопільської обласної організації «Фортеця»
Середа, 01 лютого 2017
Середа, 01 лютого 2017
На скриньку нашого новинного сайту надійшов лист від керівника МО ВО «Фортеця» Тернопільської області Людмили Скакун: Хтось у ФБ поширив мудрі слова, що злість – це найгірша з емоцій : руйнує мозок та шкодить серцю. Може, й...
Як власнику нерухомості захистити своє майно від шахрайства чи рейдерства
Середа, 01 лютого 2017
Середа, 01 лютого 2017
Під рейдерством розуміється спосіб заволодіння чужим майном, який одночасно містить ознаки шахрайства, грабежу (розбою), легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, а іноді й постановлення...
В Україні діятиме Вища рада правосуддя
Понеділок, 23 січня 2017
Понеділок, 23 січня 2017
12 січня 2017 року Вища рада юстиції прийняла рішення про початок реорганізації у Вищу раду правосуддя.
Тернопіль сказав: «Стоп Путін!»
Неділя, 22 січня 2017
Неділя, 22 січня 2017
21 січня у Тернополі з ініціативи Національного Руху «Державницька ініціатива Яроша» відбулася акція «Стоп Путін! Стоп війна!».
Тернополян запрошують взяти участь у новому соціальному проекті
Четвер, 22 грудня 2016
Четвер, 22 грудня 2016
Нещодавно в Україні запрацював унікальний інформаційний проект «Ідеальний паблік».
Звідки мільйони у Петра Гадза або слід грошей Януковича на Тернопільщині…
П'ятниця, 25 листопада 2016
П'ятниця, 25 листопада 2016
До редакції нашого інтернет–видання невідомі патріоти надіслали копію вельми цікавого (фактично, конфіденційного) документу. Це витяг про юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю...
Сучасні технології в мотивації персоналу: навчальний захід рівня МВА відбудеться у Тернополі
П'ятниця, 18 листопада 2016
П'ятниця, 18 листопада 2016
У більшості керівників є проблема – як змотивувати персонал. Залучення і утримання цінних співробітників стає часом критичним фактором успіху бізнесу.
Корупційні схеми при закупівлі шкільних автобусів
Четвер, 03 листопада 2016
Четвер, 03 листопада 2016
На скриньку нашого інтернет-видання надійшов лист наступного змісту. Натрапив я оце нещодавно випадково на новину від Збаразької РДА http://narodne-slovo.te.ua/…/za-suchasnymy-znannyamy-novym…/ про закупівлю...