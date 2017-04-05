Ольга Шахін розповіла, до яких змін потрібно готуватись підприємцям малого та середнього бізнесу

Чергове «полегшення» та «всебічну підтримку» малому та середньому бізнесу знову запровадив Кабінет Міністрів. Річ у тім, що 16 березня 2017 року Кабмін прийняв постанову «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Про те, що чекає підприємців, говоримо з Головою ТОГО "Підприємці Галичини", членом Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця" Ольгою Шахін.

— Розкажіть детальніше про цю Постанову, і як її мають трактувати підприємці?

— Фактично, в цій Постанові Кабміну затверджено перелік складних побутових товарів, для реалізації яких потрібен РРО (касовий апарат). Після набрання постановою чинності, а це починаючи з наступного кварталу після публікації (1 липня 2017 року), майже 90% всіх видів непродовольчих товарів зможуть продаватися фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку, виключно з застосуванням касових апаратів та обов’язковою видачею фіскального чеку. До речі, підприємцям варто звернути увагу на те, що прив’язка буде здійснюватись виключно до заявлених КВЕДів. Тобто, якщо підприємець і не торгує товаром з переліку, але відповідний КВЕД у нього прописаний, то це зобов’язує його здійснювати торгівлю з РРО.

— Чим це грозить підприємцям, і як це відобразиться на їхніх гаманцях?

— Безумовно, щоб виконати Постанову Кабміну, підприємцям доведеться в черговий раз розкошелитись. За попередніми оцінками альтернативного М-тесту, який наводить Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, вартість придбання і адміністрування РРО на рік коштуватиме біля 70000 гривень. Якщо взяти до уваги кількість суб’єктів, яких охоплює регулювання, становить близько 300 000. Тобто, 21 мільярд гривень мають витратити дрібні торгівці на виконання цього регулювання. Це, звичайно, попередня оцінка, але це цілком може призвести до дестабілізації соціально-економічної ситуації в державі.

— Тобто, Постанова вже прийнята і підприємцям не залишається більше нічого, як змиритися?

— Проект Постанови КМУ прийнятий з умовою редагування. Як вбачається з супровідних документів, цей проект взагалі не був погоджений Державною регуляторною службою України, що є обов`язковою умовою для прийняття будь-яких проектів регуляторних актів. Вже зараз підготовлено максимально можливе скорочення переліку та домовилися про виключення з нього дуже великої кількості груп товарів, у тому числі всіх видів годинників, всіх недорогих периферійних електронних пристроїв, окулярів, колясок дитячих та багато інших товарних груп.

— Тобто, шанс на пом’якшення умов все ж є?

— Безумовно. На сьогоднішній день публікації Постанови ще не було, а тому, якщо її опублікують у квітні, то підприємцям потрібно буде готуватись до її виконання з 1 липня. Якщо ж за цей період не відбудеться ніяких змін, то самі підприємці і організації, які їх об’єднують, будуть вдаватися до конкретних дій, щоб відстояти своє право на існування. Зокрема, Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» цілком підтримуватиме позицію підприємців, оскільки всі дії влади чомусь спрямовані якраз на знищення цього класу.

Розмовляв Олег Жак

Повідомляє Бізнес Компаньйон Тернопіль