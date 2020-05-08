Деякі тернопільські ринки запрацюють вже 13 травня

Вже з 13 травня деякі тернопільські ринки відновлять свою роботу. Про це повідомляють у міській раді.

Ідеться про три продовольчі ринки, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я, зокрема, це:

ТзОВ Тернопільський міський ринок ЛТД;

ТзОВ ВІП-МАРКЕТ («Овочевий ринок»);

ТзОВ ПРАЙМ ВЕСТ (ринок «Оріон»).

В даний час керівники ринків готуються до початку роботи та проводять переобладнання приміщень необхідними елементами захисту: захисними екранами, забезпеченням засобів дезінфекції тощо.