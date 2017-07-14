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Викрито потужний підпільний цех, на якому штампували фальшиві гроші

0188На Тернопільщині викрито злочинне угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті фальшивої іноземної валюти у особливо великих розмірах.

Високоякісний друк банкнот номіналом 100 та 50 доларів США фальшивомонетники здійснювали у промислових масштабах із використанням обладнання одного з поліграфкомбінатів Західної України. Підробки виготовлялися надзвичайно якісно та містили значну кількість загальновідомих захисних елементів, які відображалися під ультрафіолетовим світлом.

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В результаті спецоперації, проведеної спільно працівниками прокуратури, співробітниками СБУ, Департаменту захисту економіки та нацполіції, безпосередньо під час виготовлення чергової партії підробленої готівки затримано двох організаторів угрупування.

Правоохоронцями проведено 15 обшуків у помешканнях та офісах махінаторів та вилучено банкноти з ознаками підроблення, а також численні знаряддя та розхідні матеріали для виготовлення фальшивок, зокрема: кліше, прозорі плівки зі зображеннями банкнот, спеціально підготовлені аркуші паперу з нанесеною розміткою контурів купюр та відтисками портрета президента Франкліна, комп’ютерну техніку тощо. На обладнання поліграфічного комбінату накладено арешт.

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За попередньою оцінкою фахівців, вдалося запобігти підробленню та потраплянню у відкритий обіг валюти на суму понад 6 мільйонів доларів США.

Встановлено, що підроблені банкноти виявлялись у Тернопільській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях.

Відкрито кримінальне провадження за ст.199 (виготовлення підроблених грошей) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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