Міський голова вважає, що Ryanair може зробити Тернопіль своєю базою в Україні

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до керівництва країни та авіакомпанії-лоукостера Ryanair з пропозицію розглянути Міжнародний аеропорт «Тернопіль» як основну базу для лоукостера в Західній Україні.

За словами міського голови тернопільський аеропорт повністю відповідає вимогам Ryanair.

«Міжнародний аеропорт «Тернопіль» відповідає всім вимогам авіакомпаній-лоукостерів. Там наявна вся необхідна інфраструктура. Таким чином, Ryanair може зробити Тернопіль своєю базою в Україні», – вважає Сергій Надал.

На думку міського голови, цьому сприяє й географічне розміщення Тернополя.

«Тернопіль географічно з’єднує між собою Галичину, Волинь, Поділля та Буковину. Нещодавно збудовано добре транспортне сполучення зі Львовом. Якісно ремонтуються дороги у напрямку західного кордону. Більше того, існує сучасне залізничне сполучення з Києвом. Тобто львів’яни, кияни, лучани, івано-франківці можуть без перешкод та з комфортом прибути до Тернополя і скористатися послугами Ryanair та тернопільського аеропорту», – підкреслив Сергій Надал.

Міський голова переконаний, що керівництво області, на балансі якої й перебуває тернопільський аеропорт, та країни будуть сприяти такій ініціативі.

«У Тернополі для компанії Ryanair буде забезпечене максимальне сприяння. Впевнений, що у цьому намірі мене підтримає керівництво області – голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Планується прокласти до аеропорту нову тролейбусну лінію. Нагадаю, що тернопільське летовище увійшло до державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року», – зазначив Сергій Надал.

Міський голова також нагадав про концепцію Ryanair.

«Концепція роботи Ryanair полягає зокрема у використанні аеродромів середніх та невеликих міст зі зручним географічним розташуванням. Наше місто на 100 % підходить під таку концепцію», – зазначив мер.

Прихід Ryanair у Тернопіль позитивно вплине на економічний розвиток міста.

«Співпраця Тернополя і Ryanair буде взаємовигідна для всіх сторін. Але найголовніше, вона вигідна для тернополян. Прихід Ryanair до Тернополя дасть змогу створити додаткові робочі місця у сфері транспорту та обслуговування. У Тернопіль зайдуть додаткові іноземні та внутрішні інвестиції. Така співпраця позитивно відобразиться на діловій та політичний репутації як обласного центру, так і всієї області. Тому я, від всієї громади Тернополя, офіційно запрошую Ryanair у наше місто», – підсумував Сергій Надал.

Нагадаємо, на останній сесії обласної ради депутати намагалися прийняти постанову про перетворення Міжнародного аеропорту «Тернопіль» на базу НАТО. Однак, пропозицію відхилили. Головна причина – політична нереальність такого рішення. Також депутати звернули увагу, що важкі літаки НАТО швидко зруйнують полотно аеропорту.

За матеріалами сайту "Тернопіль"