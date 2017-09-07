Тернопільська делегація є учасником XXVIІ Економічного Форуму, котрий відбувається у польському місті Криниця-Здруй.

Цьогорічний захід проходить під гаслом «Проект: Європа. Рецепт на наступні десятиліття».

У заході беруть участь європейські експерти, які були причетні до реформування економік у своїх країнах та які готові поділитися стратегічними планами щодо розвитку економічних систем.

У програмі кілька сотень тематичних дискусій та спеціальних заходів, учасниками форуму є глави урядів і парламентів, міністри, парламентарі, президенти найбільших компаній, експерти і представники світу науки.

Тернополяни вже взяли участь у панельній дискусії на тему «Польща – Україна. У пошуках нових моделей партнерства та співпраці». Наша делегація поспілкувалися з головою Європейського Конгресу Українців, спікером української національної меншини в Угорському парламенті, вихідцем з Тернопільщини – Ярославою Хортяні.

Додамо, що Економічний форум у місті Криниця-Здруй — одна з найбільших у Центральній і Східній Європі щорічних конференцій, на якій зустрічаються політики, бізнесмени, діячі культури і громадські активісти.