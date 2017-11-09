Забажав п'ятнадцять тисяч гривень після спільного відпочинку

Більше п’ятнадцяти тисяч гривень віддала жителька Збаразького району своєму товаришу. Про це повідомила матір неповнолітньої правоохоронцям Чортківського відділу поліції. 16-річна краянка розповіла матері, що до неї звернувся товариш, та повідомив, що вона пошкодила його транспортний засіб. Потерпіла нічого не заперечувала, адже нічого не пам’ятала. Напередодні події, дівчина відпочивала в компанії друзів та випивала спиртні напої. Як результат - на наступний день студентка нічого не могла пригадати. Цим і скористався підозрюваний.

Молодик попросив круглу суму на ремонт іномарки, яку нібито пошкодила неповнолітня. Аби уникнути розголосу, збаражчанка обміняла власні золоті вироби на готівку, які в подальшому передала шахраєві. Сума чимала - 15 000 гривень. Згодом про ситуацію дізналися родичі, які і повідомили поліцейських. Після спілкування з правоохоронцями підозрюваний у скоєнні афери зізнався. 24-річний парубок відповідатиме перед законом відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Триває слідство. Повідомляють у Нацполіції Тернополя.