Яку зарплату матимемо з 2018 року?

Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік. За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. №7000), поданого Урядом, Верховна Рада України схвалила висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України. Уряд в подільшому має підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України. У законопроекті передбачено соціальні гарантії на 2018 рік (у грн): прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 01.01.2018 - 1762 грн., 01.07.2018 - 1841, 01.12.2018 - 1921. Мінімальна заробітна плата: 01.01.2018 - 3723 грн., 01.07.2018 - 3723 грн., 01.12.2018 - 3723 грн. Повідомляє interbuh.