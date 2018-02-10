Тернополю доконче потрібна реформа транспорту, – переконані експерти УГП

Разом із фахівцями галузі, економічна група Української Галицької Партії проаналізувала нинішні проблеми транспортної сфери, можливості і закордонний досвід. Тепер політсила має чіткі пропозиції для якісних змін.

Міський голова Тернополя неодноразово заявляв: громадські перевезення мають бути комунальні. Але монополізація ні до чого доброго не приведе, переконані експерти УГП. Адже стимули для розвитку з’являються тільки при ринкових відносинах, коли є конкуренція. А вона має бути чесною. Як відбуваються конкурси перевізників сьогодні? “За дивним збігом обставин” перемагають лише “свої”, тобто фірми депутатів, прокурорів або їхніх родичів.

Водночас, у всіх містах, де мери прагнуть монополізувати галузь, міські комунальні підприємства аж ніяк не є прикладами доброї господарки. Щороку туди з міського бюджету перераховують десятки і сотні мільйонів гривень дотацій. За останні два роки з міського бюджету виділялись наступні дотації: у 2016 році 8 509 800 грн. на фінансову підтримку авто та електротранспорту; у 2017 році 300 000 грн. на фінансову підтримку автотранспорту.

Заявляючи про ставку на міський електротранспорт, влада не враховує і того, що вартість електроенергії в Україні 2018-го суттєво зросте – аж на 16%. Для міського електротранспорту її ціна наразі така сама, як і для великих промислових підприємств.

Змінювати застарілу систему громадського транспорту та постійно модернізувати її – посильне завдання для Тернополя. Попереду нас цим шляхом пройшли, наприклад, Польща та країни Прибалтики. Реформа системи пасажирських перевезень тут передбачала, насамперед, перегляд системи пільг на проїзд та державних субсидій, реструктуризацію державних транспортних компаній та створення добрих умов для залучення приватних операторів. Відтак міста отримали можливість самим визначати тарифи, перейшли на безготівкову оплату за проїзд, а перевізникам платять фіксовану суму за пройдені кілометри маршруту. Треба визнати: міський транспорт у багатьох містах світу, навіть у найбільших європейських столицях, залишається дотаційним.

Сьогодні галузь громадських перевезень у Тернополі лихоманить. В Українській Галицькій партії переконані: якщо ми справді хочемо якісних змін – то маємо бути готові говорити і чути правду. Тому під гаслом #транспорт_без_популізму УГП проаналізувала проблеми та пояснила шляхи їх вирішення.

“Українська Галицька партія пропонує, насамперед, змінити підхід до пільгових категорій, запровадити монетизацію пільг, створити єдиний законодавчий акт у цьому векторі (позаяк наразі їх є 22), змінити принципи управління міським громадським транспортом, створити жорсткі антимонопольні обмеження, щоб своєчасно запобігти недобросовісній конкуренції. Лише таким чином ми зможемо рефомувати транспортну систему Тернополя та вирішити існуючі проблеми”, – пояснює голова Міської організації Української Галицької партії Ірина Яремчук.

Так, на жаль, не всі пропозиції можна втілити на місцях, визнають експерти і партійці. “Наприклад, використання системи ProZorro замість конкурсів перевізників не прописано досі у жодному законі чи постанові. Так само нема чинних норм, які б передбачали продаж та купівлю послуги з перевезення пасажирів за 1 кілометр пробігу транспортного засобу. Потрібно внести відповідні зміни в законодавчі акти. Та й прав цілком самовільно визначати тарифи на перевезення міські ради також наразі, фактично, не мають”, – каже економіст Віктор Борщевський.

Водночас свої пропозиції партійці відкрито і широко обговорюють із фахівцями галузі, чиновниками міських рад, управлінцями комунальних підприємств, перевізниками, громадськими активістами та запрошують до співпраці містян.