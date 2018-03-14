З банку у Тернополі щезли понад 10 мільйонів гривень

Понад сім мільйонів гривень, майже 70 тисяч доларів, 17 630 Євро – таку нестачу виявили ревізори в одному з банків Тернополя.

Перевірка у фінансове відділення прийшла без попередження. Її надіслали представники з головного офісу банку.

На місце ймовірного злочину виїжджала слідчо-оперативна група та поліцейські детективи.

Частину коштів – 3,5 млн грн працівники цієї фінансової установи повернули після приїзду у банк поліцейських. Ще 6 мільйонів чотириста тисяч гривень невідомо де.

Наразі перевіряється версія причетності до зникнення коштів керівника відділення та її співпраці з особами, що займаються незаконною торгівлею іноземною валютою.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 191 частина 5 ККУ – Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Розслідування триває.