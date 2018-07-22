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У Тернополі працює «Центр підтримки підприємництва»

pidpryemnyctvoВам потрібні безкоштовні консультації в сфері підприємництва?

У Центрі підтримки підприємництва чекають на Вас!

ЦПП сприяє розбудові ефективної інфраструктури, підтримки розвитку малого та середнього підприємництва як інструменту підвищення його конкурентоспроможності; покращенню якості бізнес-процесів; поглибленню знань бізнесу про можливості його розвитку та доступу до фінансових ресурсів; розвитку молодіжного підприємництва та активнішому залученню окремих верств населення до підприємницької діяльності, аби скоротити безробіття; освоєнню нових доступних ринків тощо.

Регіональний Центр підтримки підприємництва працює при департаменті економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського 8, каб.837.

тел .: (0352) 52 33 83

моб.: (098)648 60 86

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Новини тернополян

У Кременці з’явиться кінотеатр на один день
Субота, 21 липня 2018
Thumbnail Усіх містян запрошують на ексклюзивний кінопоказ фільму «HUMAN» французького режисера Янна Артюса-Бертрана, який відбудеться у неділю 22 липня у Будинку культури.
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Thumbnail Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Thumbnail Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
У Тернополі шукають стажера на аналітика
П'ятниця, 06 липня 2018
Thumbnail У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.
Тернопільські лікарі-волонтери допомагають геріатричному будинку
П'ятниця, 06 липня 2018
Thumbnail 28 червня лікарі спеціалізованої клініки "Ортоклініка" організували волонтерську поїздку у с.Великі Дедеркали (Шумщина).
Представники ТД ПАТ «Укрпошта» провели презентацію підприємства
Четвер, 05 липня 2018
Thumbnail У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці відділу взаємодії з роботодавцями провели міні-ярмарок вакансій для ТД ПАТ «Укрпошта».
Накопичувальна система може збільшити пенсійні виплати на 10%
Понеділок, 02 липня 2018
Thumbnail Дефіцит пенсійного фонду (ПФУ) складає близько 200 млрд грн. Ще кілька років тому в Україні частка людей 60-65 років становила 21,8% від загальної чисельності населення. Згідно з національним...
В горах "Медоборах" назріває екологічна катастрофа
Неділя, 17 червня 2018
Thumbnail До редакції "Часопису" надійшов лист наступного змісту: Прочитали Вашу публікацію про горе-феодала Бориса Ярослава директора Новосілківського спиртзаводу.
У Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність»
Неділя, 17 червня 2018
Thumbnail У п’ятницю,15 червня, в Чорткові відбулася презентація науково-просвітницької виставки «ЗУНР у війні за незалежність».