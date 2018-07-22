У Тернополі працює «Центр підтримки підприємництва»

Вам потрібні безкоштовні консультації в сфері підприємництва?

У Центрі підтримки підприємництва чекають на Вас!

ЦПП сприяє розбудові ефективної інфраструктури, підтримки розвитку малого та середнього підприємництва як інструменту підвищення його конкурентоспроможності; покращенню якості бізнес-процесів; поглибленню знань бізнесу про можливості його розвитку та доступу до фінансових ресурсів; розвитку молодіжного підприємництва та активнішому залученню окремих верств населення до підприємницької діяльності, аби скоротити безробіття; освоєнню нових доступних ринків тощо.

Регіональний Центр підтримки підприємництва працює при департаменті економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського 8, каб.837.

тел .: (0352) 52 33 83

моб.: (098)648 60 86

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .">

