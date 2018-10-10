Останні новини

У Тернополі триває прийом документів на призначення житлової субсидії

subsydia 333Триває прийом документів на оформлення субсидії на зимовий період.

Комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

Призначення субсидій у Тернополі здійснюється в управлінні соціальної політики міської ради на підставі поданої заяви та декларації.

Станом на 1 жовтня з 49 тис. тернопільських домогосподарств, які раніше отримували комунальні субсидії, відтепер отримуватимуть лише 8 тис. сімей. Спричинено це новими правилами надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, які набули чинності в Україні 1 травня 2018 року.

Для більшості тернопільських сімей, які вже користуються державною допомогою при оплаті за житлово-комунальні послуги, субсидії в опалювальний період перепризначатимуть автоматично, без додаткового звернення в управління соціальної політики. Зокрема, це сім’ї:

- які отримували субсидії у неопалювальний період;

- розмір призначеної субсидії на неопалювальний період яких становив 0,00 грн. З початком опалювального періоду їм буде проведено перерахунок розміру субсидії в автоматичному режимі.

Усім іншим сім’ям, яким згідно із умовами нового порядку надання субсидій, з 1 жовтня надається право на призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період, потрібно звернутися в управління соцполітики не пізніше 20 жовтня.

Для отримання інформаційно-роз'яснювальних консультацій рекомендується також звернутися сім’ям, які бажають отримати субсидії, проте у них наявні певні причини на її непризначення. Це пояснюється тим, що житлову субсидію може бути призначено за рішенням спеціальної комісії, утвореної виконавчим комітетом міської ради,  виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї.

Детальнішу інформацію про порядок надання субсидій можна отримати в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою вул. Лисенка, 8. Графік прийому громадян: понеділок- четвер: з 08.00 год. до 17.00 год., п’ятниця - з 08.00 год. до 16.00 год.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Творче засідання Клубу «Час Z»
Субота, 06 жовтня 2018
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості з початку навчального року продовжив діяльність Клуб «Час Z» і 3 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання на тему «Що можуть зробити ці руки?».
Оголошується конкурс творчих робіт “Портрет виконавця очима сучасної молоді”
Вівторок, 02 жовтня 2018
Thumbnail З метою ознайомлення школярів та студентів з професією державного (приватного) виконавця та популяризації професії виконавця молоді, Міністерством юстиції України оголошується конкурс творчих робіт...
Тернопіль: з метою добору кадрів для «Укрзалізниці»
П'ятниця, 28 вересня 2018
Thumbnail У рамках Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та ПАТ «Українська залізниця» в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар для кадрових служб...
Борщівчанка пройшла перенавчання на перукаря та матиме улюблену роботу
Середа, 19 вересня 2018
Thumbnail Борщівчанка Галина Худа за освітою фахівець з організації та ведення фермерського господарства, деякий час працювала менеджером у сфері торгівлі, а згодом у фермерському господарстві на посаді...
Сприяння мешканцям Тернопілля у започаткуванні та веденні підприємництва
П'ятниця, 07 вересня 2018
Thumbnail У конференц-залі Будинку праці, що в Тернополі, відбувся семінар із соціальними партнерами на тему: «Сприяння розвитку малого підприємництва».
Молодь з ОТГ запрошують у Школу місцевого самоврядування
Вівторок, 14 серпня 2018
Thumbnail Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO оголошує додатковий конкурсний набір в рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO – 2018.
Презентація ТОВ "АПБ Топаз"
Понеділок, 13 серпня 2018
Thumbnail 10 серпня 2018р. сектором рекрутингу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості було проведено презентацію ТОВ "АПБ Топаз", куди були запрошені 6 осіб.
Стартував онлайн-курс з недискримінаційного підходу у навчанні
Середа, 01 серпня 2018
Thumbnail Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», розроблений  ГО «Студена» у партнерстві з освітньою платформою EdEra, розповість вчителям, батькам та всім небайдужим про те, як боротись з нерівністю, цькуванням...
В Тернополі відбувся турнір з пляжного волейболу
Вівторок, 31 липня 2018
Thumbnail На пляжі «Циганка» Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення організував відкритий турнір з пляжного волейболу, у якому взяли участь 4 команди.