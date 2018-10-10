У Тернополі триває прийом документів на призначення житлової субсидії

Триває прийом документів на оформлення субсидії на зимовий період.

Комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

Призначення субсидій у Тернополі здійснюється в управлінні соціальної політики міської ради на підставі поданої заяви та декларації.

Станом на 1 жовтня з 49 тис. тернопільських домогосподарств, які раніше отримували комунальні субсидії, відтепер отримуватимуть лише 8 тис. сімей. Спричинено це новими правилами надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, які набули чинності в Україні 1 травня 2018 року.

Для більшості тернопільських сімей, які вже користуються державною допомогою при оплаті за житлово-комунальні послуги, субсидії в опалювальний період перепризначатимуть автоматично, без додаткового звернення в управління соціальної політики. Зокрема, це сім’ї:

- які отримували субсидії у неопалювальний період;

- розмір призначеної субсидії на неопалювальний період яких становив 0,00 грн. З початком опалювального періоду їм буде проведено перерахунок розміру субсидії в автоматичному режимі.

Усім іншим сім’ям, яким згідно із умовами нового порядку надання субсидій, з 1 жовтня надається право на призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період, потрібно звернутися в управління соцполітики не пізніше 20 жовтня.

Для отримання інформаційно-роз'яснювальних консультацій рекомендується також звернутися сім’ям, які бажають отримати субсидії, проте у них наявні певні причини на її непризначення. Це пояснюється тим, що житлову субсидію може бути призначено за рішенням спеціальної комісії, утвореної виконавчим комітетом міської ради, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї.

Детальнішу інформацію про порядок надання субсидій можна отримати в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою вул. Лисенка, 8. Графік прийому громадян: понеділок- четвер: з 08.00 год. до 17.00 год., п’ятниця - з 08.00 год. до 16.00 год.