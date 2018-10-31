У Тернополі проїзд у громадському транспорті вартує більше, а ніж у столиці. Чому?

У Тернополі суттєво підняли тарифи на проїзд у громадському транпорті міста.

З 1 листопада ціна квитка становитиме 8 гривень у тролейбусі та 9 гривень - у маршрутці.

Начальник управління економіки, промисловості, та праці Тетяна Корчак пояснює, що при розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (маршрутки, автобуси), враховувалося: кількість автобусів, їхні паспорти маршрутів, протяжність маршрутів, а також матеріальні витрати - це витрати на паливо, на шини та мастильні матеріали, а також розраховувалася амортизація, норматив чисельності водіїв та інше. При формуванні тарифів на послуги міського електричного транспорту (тролейбус) додатково враховувався також ріст вартості електроенергії.

Нагадаємо, що останнє підняття цін на проїзд відбувалося в місті минулого 2017 року.

Зауважимо, що для власників «Картки тернополянина» вартість проїзду у громадському транспорті, як і раніше, залишиться найнижчою. Відповідно, вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень для мешканців, які скористаються персоніфікованою «Карткою тернополянина», 6 гривень при сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою та 8 гривень - при готівковому розрахунку. У маршрутках - 6, 7 та 9 гривень відповідно, де найнижча ціна – це вартість при оплаті за проїзд персоніфікованою «Карткою тернополянина». Учні платитимуть у тролейбусах 2,5 грн. та 3 грн. - у автобусах та маршрутках, а студенти – 2,5 грн. у тролейбусах та 3 грн. - у автобусах, які курсують у звичайному режимі руху.

При наявності пільгової «Картки тернополянина» усі категорії пільгового населення у тролейбусах та маршрутках перевозяться безкоштовно та у необмеженій кількості. Учасники бойових дій та добровольці надалі їздитимуть безкоштовно та без обмежень лише при наявності посвідчення «Учасника бойових дій» та посвідчення добровольця відповідно.