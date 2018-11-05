Від завтрашнього дня повертають старі тарифи на проїзд у тролейбусах та маршрутках

З 6 листопада у Тернополі відновляться старі тарифи на проїзд у міському громадському транспорті.

У тролейбусах вартуватиме проїзд 3/4 гривні, у маршрутках 4/5 гривень (при розрахунках «Карткою тернополянина» та готівкою).

Таке рішення прийняв виконком Тернопільської міськради після того як тернополяни прийшли пікетувати під міську ради та вимагати піти у відставку мера міста.

Відповідно, рішення виконавчого комітету від 30.10.2018р. №819 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в м. Тернополі» вважається таким, що втратило чинність.

Згідно із прийнятим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становитиме 4 гривні для пасажирів, які розраховуватимуться готівкою та 3 гривні при розрахунку за проїзд «Карткою тернополянина». В автобусах та маршрутках тариф на перевезення пасажирів при готівковому розрахунку становитиме 5 гривень, за наявності «Картки тернополянина» - 4 гривні.