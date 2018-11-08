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8 листопада перевізники погодилися вийти на маршрути

avtobusy Ternopil 55Перевізники погодилися вийти на маршрути з четверга, 8 листопада.

Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн. у тролейбусах та 4/5 грн. у маршрутках) до отримання висновку  незалежної експертизи щодо розрахунків тарифів, рішення депутатських комісій та відповідного рішення виконавчого комітету.

За словами міського голови Сергія Надала, єдиним правильним кроком у питанні транспорту міста є створення єдиної муніципальної транспортної компанії. Тому, при першій можливості, Тернопільська міська рада буде закупляти муніципальні автобуси.

7-го листопада відбувалося засідання депутатської комісії, яка займається питаннями транспорту, за участі громадськості, перевізників та фахівців, під час якої розглядалося питання щодо ситуації з транспортним перевезенням у Тернополі. Сторони зійшлися на тому, що необхідно змінювати тариф на громадсько-пасажирські перевезення у Тернополі. 8-го листопада вищезгадана депутатська комісія проведе наступне засідання разом з депутатською комісією з питань бюджету та фінансів.  Тож після отримання результатів діяльності комісій та незалежної експертизи від аудиторської компанії,  вартість проїзду у громадсько-пасажирському транспорті буде переглянута.

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